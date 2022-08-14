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"بلومبرغ": مقتل 13 عنصرا من جماعة "الشباب" الصومالية بضربة أمريكية

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Globallookpress
طائرة أف 16 أمريكية
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أفادت شبكة "بلومبرغ" بأن ضربة جوية أمريكية استهدفت جماعة "الشباب" الإرهابية أدت إلى مقتل 13 عنصرا في منطقة حيران وسط الصومال.

وقالت الشبكة إن التلفزيون الوطني الصومالي نقل عن مسؤولين بالجيش الصومالي قولهم إن ضربة جوية أمريكية قتلت 13 عضوا في جماعة "الشباب" الإرهابية في منطقة حيران.

وقتلت ضربات جوية أمريكية في وقت سابق أربعة مقاتلين من الجماعة في 9 أغسطس بعد أن هاجموا القوات الصومالية.

 

المصدر: RT

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