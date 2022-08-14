مصر.. السجن لحسن مالك بعد إدانته بقضية "مباشرة أعمال البنوك"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بسجن رجل الأعمال الإخواني حسن مالك لمدة سنة، بعد إدانته في قضية "مباشرة أعمال البنوك".

وجاء في أوراق القضية أن "رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحي أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبد الجواد، ومحمد منجد متولي خليفة، صدر ضدهم في 24 أبريل الماضي حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا لاتهامهم في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الجمهورية والأخبار، ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف".

وعاقبت المحكمة أيضا المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، محمد صلاح محمود السيسي، محمد صبحي عبد الله، صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، محمد عادل إمام أبو الدهب، يحيى عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

وكانت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان قررت التحفظ على أموال 28 فردا من أفراد عائلة حسن مالك القيادي الإخواني المعروف، وهم جيهان أحمد أحمد محمد، خديجة حسن مالك، عمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، أنس حسن مالك، عائشة حسن مالك، سناء عز الدين يوسف مالك، حسام عز الدين يوسف مالك.

المصدر: القاهرة 24