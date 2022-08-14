القضاء العراقي يرد على الصدر: لا نملك صلاحيات حل مجلس النواب

جدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، تأكيده على عدم امتلاكه صلاحيات حل مجلس النواب بعد مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بذلك.

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وذكر بيان للمجلس: "ناقشنا طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجدنا أن مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلا باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".

وأضاف: "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فإن المجلـس سبـق وأن ‏عــرض عليه نفس هذا المقترح في شهر آذار سنة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب".



المصدر: RT