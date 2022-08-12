حماس تشكر وزير الدفاع الباكستاني

أصدرت حركة حماس مساء يوم الجمعة بيانا شكرت فيه وزير الدفاع الباكستاني خواجا عاصف، على موقفه الثابت المناهض للاحتلال الإسرائيلي.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس: "نقدر عاليا الموقف الأصيل لوزير الدفاع الباكستاني ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف" "تقدّر حركة حماس والشعب الفلسطيني، موقف وزير الدفاع الباكستاني خواجا عاصف، الذي عبّر فيه عن أصالة الشعب الباكستاني تجاه قضية فلسطين القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية، حيث نبه فيه حكومة بريطانيا ووزيرة خارجيتها، إلى أن وعد بلفور كان سببا في معاناة الشعب الفلسطيني، ومؤكدا أن من يقف إلى جانب إرهاب الدولة الصهيونية يعد شريكا في جريمة الاحتلال ضد شعب فلسطين الذي ما زال جرحه ينزف".

وتابع قائلا: "إننا وفي الوقت الذي نتوجه فيه بالشكر الجزيل لمعالي الوزير على موقفه الصادق، ومن ورائه المواقف الراسخة لباكستان حكومة وشعبا منذ المؤسس القائد الأعظم محمد علي جناح، لنطالب حكومات الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر، بأن يكون لها مواقف رادعة للاحتلال ولجرائه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وداعمة لعدالة القضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا في التحرير والعودة".

المصدر: RT