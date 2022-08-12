إصابة عسكريين تونسيين في اشتباك مع "عناصر إرهابية" في جبل سلوم بالقصرين

أصيب عسكريان تونسيان بجراح خلال اشتباك مع مجموعة مسلحة في جبل سلوم بولاية القصرين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، المقدم محمد زكري في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن "قوات الجيش الوطني حققت إصابات مباشرة لعدد من العناصر الإرهابية، بعد اشتباك تشكيلة عسكرية، كانت في مهمة عملياتية بجبل السلوم، من ولاية القصرين، مع مجموعة إرهابية، اليوم".

وأشار زكري إلى "تعرض عسكريين اثنين لإصابات غير بليغة، تم نقلهما، إلى المستشفى العسكري للعلاج، وحالتهما مستقرة".

المصدر: إذاعة موزاييك التونسية