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لبنان.. احتجاز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. احتجاز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن مواطنا يحتجز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، فيما قام عناصر الجيش بتطويق المكان.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن فرع "فدرال بنك" في منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.

وحضرت القوى الأمنية ولكنها لم تدخل إلى المصرف بسبب إقفاله من المعتدي.

المصدر: "النشرة" + "ليبنانون  ديبايت"

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