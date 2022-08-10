ليبيا.. قبيلة "المقارحة" تهدد بالتصعيد اذا لم يكشف عن مصير رئيس الاستخبارات في عهد القذافي

حذرت قبيلة المقارحة الليبية، من إجراءات تصعيدية حال استمر الغموض بشأن حياة عبد الله السنوسي الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الليبية إبان حكم الزعيم الراحل معمر القذافي

وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة الليبية إن "عدد أفراد قبيلة المقارحة 500 ألف شخص، إلا أننا لن نمارس أي ضغط على السلطات من خلال قطع مسارات النهر الصناعي العظيم، أو قطع الطرق والكهرباء، للإفراج عن اللواء السنوسي".

وحذر أرحومة من "تعرض السنوسي لأي مكروه في محسبه، الذي طال لسنوات، ومن إجراءات تصعيدية حال استمر الغموض بشأن حياته"، مشيرا إلى أن "الحالة الصحية للواء عبد الله السنوسي سيئة للغاية، ويعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد. كما أن إدارة السجن تمنع عنه الدواء والزيارة تماما، وهم لا يعلمون إن كان حيا حقيقة أم ميتا".

وشدد على أنهم لم يلتقوا باللواء عبد الله السنوسي منذ رمضان الماضي، كما لم يتم السماح لنجله أو ابنتيه العنود وسارة، بزيارته في السجن، مبينا أن "السنوسي، مسجون في معيتيقة لدى جهاز الردع، الذي يقوده عبد الرؤوف كاره، وقد تم إجراء عملية تركيب دعامة في القلب قبل شهرين، لكنه لم يتم السماح لأحد بزيارته والتعرف على حقيقة وضعه الصحي بعدها".

ناصر حاتم - الملف الليبي

المصدر: RT