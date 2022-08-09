الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو اغتيال 3 شبان فلسطينيين في نابلس (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لقواته أثناء مداهمة عناصر "اليمام" و"الشاباك" والجيش واغتيال 3 شبان فلسطينيين في البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان له إنه "في نهاية عملية مطاردة وعملية مشتركة لـ"اليمام" و"الشاباك" والجيش الإسرائيلي، قتل المخرب (إبراهيم النابلسي) صباح اليوم في مدينة نابلس في منطقة شومرون الإقليمية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "يشتبه النابلسي بارتكاب عدة هجمات بالرصاص ضد مدنيين وجنود من دورية جفعاتي في منطقة نابلس والمنطقة المحيطة بها، بما في ذلك إطلاق نار على مجمع ضريح يوسف".

وأردف قوله: "خلال العملية أطلقت القوات النار على عدد من الإرهابيين، ومن بينهم المطلوب، الذي أطلق النار على القوات من منزل كان محصنا فيه مع إرهابيين آخرين..أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار على المنزل واستخدموا وسائل خاصة من بينها صواريخ محمولة على الكتف، وتم القضاء على النابلسي مع إرهابي آخر كان مقيما بالمنزل".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، وإصابة 40 آخرين نتيجة العملية الإسرائيلية.

المصدر: RT