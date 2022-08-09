في اتصال مع السيسي.. أمير قطر يشيد بجهود السيسي ودور مصر في وقف إطلاق النار بغزة

أعرب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عن تقديره للجهود المصرية التي أفضت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الأمير القطري.

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وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الأمير أعرب "عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة" على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسي، "لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها "نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة".

وأضاف المتحدث أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وبحثا "بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي"، وأن بن حمد أعرب عن حرص بلاده "على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون".

ونقل المتحدث عن السيسي أنه "أكد على الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وذلك في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير".

المصدر: RT