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الجيش المالي يعلن مقتل 17 جنديا و4 مدنيين في هجوم لـ"داعش"

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الجيش المالي يعلن مقتل 17 جنديا و4 مدنيين في هجوم لـ
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أعلن الجيش المالي مقتل 17 جنديا على الأقل و4 مدنيين في هجوم بمنطقة حدودية مع بوركينا فاسو والنيجر.

قال الجيش في وقت متأخر من يوم الاثنين إن نحو 22 جنديا أصيبوا في حين اعتبر 9 جنود آخرين في عداد المفقودين، مرجحا ارتفاع عدد القتلى.

وكان الجيش قد ألقى باللوم في الهجوم على "إرهابيين" في إعلان سابق في وقت متأخر الأحد، مشيرا إلى إن قواته كانت تصد هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS) التابع لتنظيم "داعش".

وقال الجيش أنه قتل 7 من يرجح أنهم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS) التابع لتنظيم "داعش" وهم جزء من عناصر شنت الهجوم.

وأضافت أن الهجوم ألحق أضرارا بالسيارات ومنازل السكان.

تقع تيسيت على الجانب المالي مما يسمى منطقة الحدود الثلاثية مع بوركينا فاسو والنيجر في منطقة شاسعة غنية بالذهب خارجة عن سيطرة الدولة.

وفر الآلاف من السكان من المنطقة ، وتوجه الكثير منهم إلى بلدة جاو، على بعد حوالي 150 كيلومترا (90 ميلا).

المصدر: أ ف ب

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