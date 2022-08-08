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السفارة الأوكرانية في بيروت: مشتر لبناني لشحنة الحبوب أوكرانية رفضها بسبب تأخرها 5 أشهر

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السفارة الأوكرانية في بيروت: مشتر لبناني لشحنة الحبوب أوكرانية رفضها بسبب تأخرها 5 أشهر
Globallookpress
سفينة محملة بالحبوب غادرت أوكرانيا
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أعلنت السفارة الأوكرانية في لبنان أن المشتري اللبناني لشحنة الحبوب الأوكرانية التي تحملها السفينة روزاني من ميناء أوديسا رفضها بسبب تأخرها لمدة 5 أشهر.

وقالت السفارة في بيان لها إن "المشتري اللبناني رفض الحبوب الأوكرانية التي تم شحنها من أوديسا على متن سفينة رازوني، وهي أول سفينة تغادر الميناء الأوكراني بعد الاتفاق".

وأضافت أن "شركة النقل تبحث عن زبائن آخرين للشحنة.

وقالت وزارة النقل اللبنانية إن سفينة الشحن قد أعيد توجيهها ويبدو أنها تنتظر التعليمات للتوجه نحو الوجهة الجديدة.



المصدر: RT

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