الجيش الإسرائيلي يعتقل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" نصر عمور

اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر يوم الأحد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ نصر عمور وذلك بعد اقتحام منزله في بلدة عنزا جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وعقب اقتحامها جنين، حاصرت القوات الإسرائيلية منزل القيادي نصر عمور، تمهيدا لاعتقاله.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في المكان بين المواطنين وقوات الاحتلال، رفضا للاقتحام.

واعتقال عمور جاء ضمن حملة تشنها تل أبيب ضد قيادات وأنصار حركة الجهاد كانت قد بدأتها منذ أيام.

#عاجل | مصادر صحفية: "الاحتلال يعتقل القيادي بالجــهــاد الإسلامي نصر عمور من منزله في بلدة عنزا جنوب جنين، وسط مواجهات مع الشبان". pic.twitter.com/aKywkk3gVQ — فلسطين الآن (@paltimes2015) August 6, 2022

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن منذ يومين عن حملة عسكرية ضد أبناء وقيادة حركة "الجهاد الإسلامي"، وبدأ عدوانه على قطاع غزة باغتيال القيادي تيسير الجعبري.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية