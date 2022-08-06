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الجيش الإسرائيلي: تمت تصفية القيادي في "الجهاد الإسلامي" خالد منصور بهجوم في رفح

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: تمت تصفية القيادي في
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قصف إسرائيلي يستهدف قطاع غزة
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أكد الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، أنه قد تمت تصفية القيادي في "الجهاد الإسلامي" خالد منصور بهجوم في رفح.

وذكر أنه وحسب جميع المعطيات المتوفرة، فقد تمت تصفية القيادي البارز في الجهاد الإسلامي خالد منصور في هجوم للجيش الإسرائيلي في رفح.

وأضاف أنه "تم القضاء على رأس الجهاد في قطاع غزة بالكامل".

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إنه تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في حركة "الجهاد الإسلامي" وأحد أبرز قادتها في عملية نوعية ومشتركة بين الجيش وجهاز "الشاباك".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، اغتيال القيادي في سرايا القدس خالد منصور بغارة في مدينة رفح.

وصرح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش بأنه لم يتم التأكد من صحة خبر اغتيال القيادي خالد منصور.

وأفاد بأن هذه الجولة من المواجهة رسخت وحدة صف الفصائل الفلسطينية.

وأشار خالد البطش إلى أنهم يتعاملون مع الوساطات بإيجابية وليس لديهم أمام العدوان إلا الدفاع عن الشعب.

وأكد في السياق أن تل أبيب هي المسؤولة عن هذه الجولة من الصراع.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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