الرئيس المصري يتفقد فجرا الكلية الحربية بمرافقة وزير الدفاع

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، جولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، وعدد من قادة القوات المسلحة.

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وأفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "الجولة التفقدية، تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على متابعة برامج التدريب، والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية".

وتمت الإشارة إلى أن "السيسي شاهد عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية، التي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التي يقوم الطلبة بأدائهـا بشكل يومي خلال تواجدهم بالكلية، أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية، حيث أشاد بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية".

والتقى الرئيس السيسي بعدد من طلبة الكلية الحربية، وناقشهم في العديد من الموضوعات واستمع لآرائهم واستفساراتهم المختلفة وأوصاهم بـ"التفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسؤولية وصون مقدسات الوطن".

المصدر: "الوطن"