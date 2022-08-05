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تغيير مسار إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون" وسط ترقب لإطلاق صواريخ فلسطينية من قطاع غزة

تصريح للجيش الإسرائيلي حول اغتيال القيادي في "الجهاد" تيسير الجعبري

أخبار العالم العربي

تصريح للجيش الإسرائيلي حول اغتيال القيادي في
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نشر الجيش الإسرائيلي معلومات عن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري الذي قتل اليوم بقصف إسرائيلي على غزة، ووصفه أنه كان "شخصية بارزة" في الحركة.

وقال المتحدث باسم ذلك الجيش أفيخاي أدري، إن الجعبري كان قائد منطقة شمال قطاع غزة، و"كان شخصية بارزة في الجهاد الإسلامي، وشغل مناصب مختلفة في الحركة ومن بينها قائد ملف العمليات، ومسؤول عن اتخاذ قرارات عديدة في الحركة وعن محاولات لتنفيذ هجمات ضد مواطني إسرائيل".

وأضاف أنه كان مسؤول التنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأنه كان مسؤولا عن اتخاذ قرارات عديدة في الحركة، و"في الأيام الأخيرة حرص على تنفيذ عمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع".

وأشار المتحدث إلى أن الجعبري قضى في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي، والشاباك. ونشر تسجيلا مصورا للاستهداف:

المصدر: RT

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