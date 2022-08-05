تصريح للجيش الإسرائيلي حول اغتيال القيادي في "الجهاد" تيسير الجعبري

نشر الجيش الإسرائيلي معلومات عن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري الذي قتل اليوم بقصف إسرائيلي على غزة، ووصفه أنه كان "شخصية بارزة" في الحركة.

وقال المتحدث باسم ذلك الجيش أفيخاي أدري، إن الجعبري كان قائد منطقة شمال قطاع غزة، و"كان شخصية بارزة في الجهاد الإسلامي، وشغل مناصب مختلفة في الحركة ومن بينها قائد ملف العمليات، ومسؤول عن اتخاذ قرارات عديدة في الحركة وعن محاولات لتنفيذ هجمات ضد مواطني إسرائيل".

#تيسير_الجعبري كان شخصية بارزة في #الجهاد_الإسلامي وشغل مناصب مختلفة في الحركة ومن بينها قائد ملف العمليات ومسؤول عن اتخاذ قرارات عديدة في الحركة وعن محاولات لتنفيذ هجمات ضد مواطني إسرائيل. #الفجر_الصادقpic.twitter.com/kFNs0FxyLY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 5, 2022

وأضاف أنه كان مسؤول التنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأنه كان مسؤولا عن اتخاذ قرارات عديدة في الحركة، و"في الأيام الأخيرة حرص على تنفيذ عمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع".

وأشار المتحدث إلى أن الجعبري قضى في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي، والشاباك. ونشر تسجيلا مصورا للاستهداف:

#عاجل#فيديو#الفجر_الصادق: في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم القضاء على المدعو #تيسير_الجعبري قائد منطقة شمال قطاع غزة في #الجهاد_الإسلامي والذي كان يحرص في الأيام الأخيرة على تنفيذ هجمات بصواريخ مضادة للدروع ضد مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع. pic.twitter.com/NPSjXA9f6o — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 5, 2022

المصدر: RT