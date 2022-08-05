سوتشي.. بوتين وأردوغان يبحثان ملفات سوريا وأوكرانيا والطاقة

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مباحثاتهما في ملفات عديدة بمنتجع سوتشي الروسي، أبرزها ملفات سوريا وأوكرانيا والطاقة.

بوتين: يجب على الشركاء الأوروبيين أن يكونوا ممتنين لتركيا لنقل الغاز إليهم من روسيا دون انقطاع.

بوتين: خط أنابيب "السيل التركي" أحد أهم شرايين توريد الغاز الروسي إلى أوروبا.

بوتين: خلال مباحثات اليوم سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم مهمة بين البلدين.

بوتين: من المقرر اليوم التوقيع على مذكرة حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الروسي وتركيا.

بوتين: نقدر الخطوة التركية الهامة بخصوص نقل الحبوب الأوكرانية.

بوتين: سنناقش مع الرئيس أردوغان الملف السوري.

أردوغان: من الضروري ضمان عدم تأجيل العمل في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية.

أردوغان: سنضع النقاط على الحروف في ملفات مهمة، منها الطاقة والتعاون بين البلدين.

المصدر: RT