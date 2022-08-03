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مصر.. القبض على متسولة باعت طفلتها لسيدة سودانية بـ7 آلاف جنيه

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مصر.. القبض على متسولة باعت طفلتها لسيدة سودانية بـ7 آلاف جنيه
Gettyimages.ru
الشرطة المصرية - أرشيف -
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ضبطت شرطة المنصورة في مصر متسولة باعت طفلتها البالغة من العمر 5 أشهر، مقابل 7 آلاف جنيه لسيدة سودانية تحمل الجنسية الأسترالية.

وتم ضبط الوسيطة، وبمواجهتها اعترفت بصحة الواقعة، وأقرت بارتباطها بعلاقة معرفة بسيدة سودانية تحمل الجنسية الأسترالية وتدعى لينا، حضرت إليها وأقامت بأحد الفنادق بمدينة المنصورة، وطلبت منها تسهيل شراء طفلة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية السيدة السودانية "ل. ع. د." وتبين أنها تعمل بمركز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بأستراليا.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه تم ضبطها والطفلة بأحد العقارات بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة حيث أقرت بأنها لجأت لشراء الطفلة لعدم قدرتها على الإنجاب.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري

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