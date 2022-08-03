مجلس التعاون الخليجي يعلق على تمديد الهدنة في اليمن

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج عن ترحيبه بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين.

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ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف فلاح مبارك الحجرف، بإلإعلان الأممي بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين وفقا لأحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.

وأكد الحجرف أن "الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية"، مثمنا "جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي، بقيادة السعودية، وكافة الأطراف في تمديد الهدنة، التي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية اليمن الشقيقة".

المصدر: RT