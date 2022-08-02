مصر.. حادث مروع يخلّف 17 قتيلا في سوهاج (صور)

شهد الطريق الصحراوي الغربي ناحية محافظة سوهاج إحدى محافظات إقليم جنوب صعيد مصر يوم الثلاثاء حادثا مروريا مروّعا، أسفر عن مصرع 17 شخصا، وإصابة 4 آخرين.

وقال موقع "صدى البلد" المصري إن أمن سوهاج، تلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث اصطدام على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الاصطدام وقع بين حافلتين للركاب.

هعملك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده» ✊ورغم حديث الإعلام المصري الذي لا ينقطع عن تحسين شبكة الطرق#للتو | وفاة ١٧ شخص وإصابة ٤ أشخاص في حادث مأساوي بمحافظة #سوهاج



🔴انضموا لقناتنا عبر التلجـ.ـرام: https://t.co/PsROOC8pPr#ارحل_يا_سيسي#لابديل_عن_رحيل_السيسيpic.twitter.com/ljqIZVxADl — تأكد - مصر (@VerifgEgN) August 2, 2022

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري