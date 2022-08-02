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مصر.. حادث مروع يخلّف 17 قتيلا في سوهاج (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. حادث مروع يخلّف 17 قتيلا في سوهاج (صور)
Gettyimages.ru
مصر.. حادث مروع يخلف 17 قتيلا في سوهاج - صورة من الأشيف -
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شهد الطريق الصحراوي الغربي ناحية محافظة سوهاج إحدى محافظات إقليم جنوب صعيد مصر يوم الثلاثاء حادثا مروريا مروّعا، أسفر عن مصرع 17 شخصا، وإصابة 4 آخرين.

وقال موقع "صدى البلد" المصري إن أمن سوهاج، تلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث اصطدام على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الاصطدام وقع بين حافلتين للركاب.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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