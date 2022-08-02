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الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ "ثاد" للإمارات

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ
Legion-Media Sipa USA
صورة من الأرشيف
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أعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية أن الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة "ثاد" الصاروخية والمعدات الخاصة بها للإمارات، بقيمة 2.25 مليار دولار.

وأكدت الوكالة أنها أبلغت الكونغرس يوم الثلاثاء بهذه الصفقة المحتملة.

وأشارت إلى أن الإمارات طلبت بيعها 96 صاروخا لأنظمة "ثاد" ومحطتين للرقابة على عمليات الإطلاق ومحطتين للإدارة التكتيكية.

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وتشمل الصفقة أيضا أعمال الصيانة والتصليح وقطع الغيار وغير ذلك من المعدات.

وأكدت الوكالة أن "المبيعات المحتملة ستدعم السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تطوير أمن شريك مهم في المنطقة"، مضيفة أن "الإمارات شريك مهم للولايات المتحدة في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأضافت أن الصفقة المحتملة "ستطور قدرات الإمارات للتعامل مع خطر الصواريخ البالستية القائم والمستقبلي في المنطقة وتقليص اعتمادها على القوات الأمريكية".

المصدر: RT

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