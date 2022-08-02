"سانا": القوات الأمريكية تطلق منطادا تجسسيا في أجواء الحسكة

أفادت "سانا" بأن القوات الأمريكية أطلقت منطادا حراريا بأجواء ريف الحسكة لتنفيذ أعمال تجسسية لتأمين قواعدها والأرتال العسكرية التي تستخدمها لتعزيز تلك القواعد وسرقة الثروات السورية.

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ونقلت "سانا"عن مصادر محلية من ريف اليعربية قولها إن "قوات الاحتلال الأمريكي أطلقت منطادا حراريا على مسار دائري انطلاقا من منطقة خراب الجير التي تضم قاعدة للاحتلال، وتمت مشاهدته يسير بشكل دائري من جهة الشمال للغرب، واتجه بعدها جنوبا عائدا للمطار العسكري في خراب الجير مرة أخرى".

وأوضحت المصادر أن "إقدام الاحتلال الأمريكي على توسيع أعماله وأدواته التجسسية يأتي بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت قواعده المنتشرة في الجزيرة السورية في الآونة الأخيرة ولزيادة التوتر في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار فيها وذلك بالتنسيق بين الاحتلال وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المرتبطة به".

المصدر: "سانا"