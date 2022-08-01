إعلام إسرائيلي: استنفار أمني وعسكري بمستوطنة كريات أربع خشية لأي عملية تسلل (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي أعلن الاستنفار في مستوطنة كريات أربع، خيشة أي عملية تسلل، على خلفية اقتحام مخيم جنين واعتقال مسؤول "الجهاد الإسلامي" ومقتل شاب فلسطيني.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار أمني وعسكري داخل مستوطنة كريات أربع خشية من تسلل.

وكانت مراسلتنا أفادت بأن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت المخيم برفقة جرافة ومن عدة محاور، فيما وقعت اشتباكات على خلفية الاقتحام.

وأضافت أنه تم مداهمة منزل مسؤول "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية الشيخ بسام السعدي بمخيم جنين واعتقاله واعتقال زوج ابنته اشرف الجدع.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قتل الشاب ضرار الكفريني خلال الاقتحام.







المصدر: RT