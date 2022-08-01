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الكاظمي يصدر أمرا لأمن الحشد الشعبي يتعلق بتظاهرات "الإطار التنسيقي"

أخبار العالم العربي

الكاظمي يصدر أمرا لأمن الحشد الشعبي يتعلق بتظاهرات
Globallookpress
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أصدر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيها لأمن الحشد الشعبي يتعلق بتظاهرات "الإطار التنسيقي".

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان صحفي أن "القائد العام للقوات المسلحة، وجه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بأن الآلاف من جماهير "الإطار التنسيقي" تظاهروا في العاصمة بغداد لـ"دعم الشرعية".


المصدر: RT

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