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المغرب.. "تويتر" يحجب تغريدة للعثماني حول جدري القردة (صورة)

أخبار العالم العربي

المغرب..
RT
"تويتر" يحجب تغريدة للعثماني بشأن جدري القردة
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حجب موقع "تويتر" تغريدة نشرها رئيس الحكومة الأسبق في المغرب سعد الدين العثماني، ربط فيها بين جدري القردة، والمثلية الجنسية.

وقال سعد الدين العثماني في التغريدة: "الغالبية العظمى من حالات جدري القردة الحديثة انتقلت عن طريق الاتصال الجنسي، والغالبية العظمى من المصابين هم من الرجال المثليين".

وأضاف أن هذا المعطى أكدته "أكبر دراسة في الموضوع: والدرس المستفاد هو أن الخروج عن الفطرة خطر على الإنسان وعلى صحته وحياته، بل ووجوده".

واعتبرت إدارة "تويتر" أن مضمون التغريدة يتعارض مع قوانين النشر لديها.

المغرب..

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي

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