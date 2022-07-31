والدة الراحل خالد الخطيب: "ليست الخوذة والسترة ما يحمي المراسل المفروض يكون في قانون يحميه"

تحدثت السيدة ليديا حورية، والدة مراسل RT الراحل خالد الخطيب، عن شخصية ابنها الفقيد الذي قضى خلال تغطيته للمعارك ضد تنظيم "داعش" في ريف مدينة حمص وسط سوريا.

وقالت حورية خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين إن خالد "كان طموحا ومجتهدا وكان له هدف في الحياة كانت بدايته في كلية تكنولوجيا المعلومات لكن بسبب الحرب في سوريا قرر التحويل إلى الإعلام لينقل ما يحدث في بلاده".

وطالبت والدة خالد الخطيب خلال اللقاء بسن قوانين تحمي المراسلين في الميدان قائلة: "ليست الخوذة والدرع اللي بتحمي المراسل، المفروض يكون في قانون يحميه هم بروحوا المناطق الساخنه حتى يقدموا تغطية إعلاميه وليسوا ذاهبين للحرب، لا بد من وجود عقوبات صارمة وقوانين لحماية الصحفيين والمراسلين الحربيين".

فيما تحدث المصور الصحفي السوري، معتز يعقوب، خلال البرنامج، عن اهتمامات الراحل خالد الخطيب الصحفية مشيرا إلى أن خالد "دائما كان عنده فضول لكشف الحقائق على الأرض أول شي كشف حقيقتين الأولى هي قوة الجيش السوري عندما يحرر مناطق من داعش والفكرة الثانية هي كشف حقيقة داعش الوحشية وكان سلاحه دائما هو المايك لنقل الحقيقة على الأرض".