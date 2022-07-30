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اليمن.. مصرع 11 شخصا إثر سقوط سيارة في منحدر جبلي (صور + فيديو)

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اليمن.. مصرع 11 شخصا إثر سقوط سيارة في منحدر جبلي (صور + فيديو)
RT / Youtube
اليمن.. وفاة 11 شخصا إثر سقوط سيارة من منحدر جبلي
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قتل 11 شخصا بينهم 3 نساء جراء سقوط سيارة مكتظة بالركاب في منحدر جبلي بمديرية وصاب العالي التابعة لمحافظة ذمار، وسط اليمن.

وقال ناشطون يمنيون إن سيارة "صالون" سقطت من منحدر جبلي وهي مكتظة بالركاب.

وبحسب الناشطين فإن الحادث أودى بحياة 11 شخصا من الركاب، بينهم 3 نساء، بعدما تحولت السيارة إلى كومة من الحطام.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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