اليمن.. مصرع 11 شخصا إثر سقوط سيارة في منحدر جبلي (صور + فيديو)

قتل 11 شخصا بينهم 3 نساء جراء سقوط سيارة مكتظة بالركاب في منحدر جبلي بمديرية وصاب العالي التابعة لمحافظة ذمار، وسط اليمن.

وقال ناشطون يمنيون إن سيارة "صالون" سقطت من منحدر جبلي وهي مكتظة بالركاب.

وبحسب الناشطين فإن الحادث أودى بحياة 11 شخصا من الركاب، بينهم 3 نساء، بعدما تحولت السيارة إلى كومة من الحطام.

عااااااجل #عزلة بهوان بني مسلم وصاب العالي تصحوا علي فاجعة مؤلمه وحزينه إثر حادث مؤلم انقلاب سيارة الأخ اسماعيل الرعود تودي بحياة إحدا عشرشخص رجال ونساء لقوا حتفهم غير المصابين ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم،رحم الله هؤلائي الشهداء واسكنهم فسيح جناته ونا لله وانا إليه رجعون pic.twitter.com/KE4NCU7akk — عابر الحدود (@q3wNts0tyVsmEXL) July 30, 2022

#اليمن : وفاة 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال وجرح آخرين في حادث سقوط سيارة تقلهم من طريق جبلي في عزلة "بهوان" بمديرية وصاب العالي ريف محافظة #ذمار تحولت على إثره السيارة إلى كومة حطام pic.twitter.com/m8nUejyPrl — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) July 29, 2022

المصدر: وسائل إعلام يمنية