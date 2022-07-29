مصر.. ضحايا "مستريح السيارات" يقطعون طريق مصر أسوان الزراعي (صورة)

احتشد عدد كبير من أهالي محافظة أسوان في مصر أمام منزل "المستريح الأول" بالمحافظة محمود فتحي، المعروف في منطقته أبو الريش بـ"مستريح السيارات".

وتجمهر الأهالي عقب ترويج شائعة خروجه من محبسه، وتوزيع الأموال على أصحابها.

وأكد أحد شهود العيان لموقع "القاهرة 24" أن عددا من الأهالي أشعلوا إطارات السيارات، عقب نشر أحد الأشخاص تدوينة على "فيسبوك" زعم فيها أن المتهم خرج من السجن، وبصدد إعادة الأموال إلى أصحابها.

وأضاف: "الناس ذهبت ولم تجد شيئا، فقاموا بالتجمهر، وقطعوا الطريق".

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن تتعقب هؤلاء المخربين وسيتم التعامل معهم وفق القانون بعد التجمهر وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور في منطقة أبو الريش بمحافظة أسوان.

يذكر أن مستريح السيارات محمود فتحي نجار هو أول مستريح يظهر في أسوان قبل مصطفى البنك وعبد الطاهر، وعمل بنظام "الوعدة" منذ عام.

ضحايا مستريح السيارات يقطعون طريق مصر أسوان الزراعيhttps://t.co/FnEweYtRGzpic.twitter.com/oWoiiG3WE0 — الأقباط اليوم (@coptstoday) July 29, 2022

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري