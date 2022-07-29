"في إيه يا إبراهيم؟".. علاء مبارك يطلب من إبراهيم عيسى الكف عن التشكيك في الثوابت الإسلامية

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عبر حسابه في موقع "تويتر" صورة الإعلامي إبراهيم عيسى، وطلب منه الكف عن التشكيك في الثوابت الإسلامية.

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وقال مبارك: "في أيه يا أ إبراهيم مالك! كفى تشكيك في الثوابت الإسلامية وتشويه الرموز".

وأضاف "ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة والرموز الإسلامية؟".

وتابع قائلا: "ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي ورحلة المعراج فجأة كدة قررت تدخل على خالد بن الوليد!.."

واختتم نجل الرئيس المصري تغريدته قائلا: "أ إبراهيم أنت عايز أيه؟".

في إيه يا أ ابراهيم مالك ! كفى تشكيك فى الثوابت الإسلامية و تشويه الرموز ، ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة و الرموز الإسلامية ؟ ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي و رحلة المعراج فجأة كده قررت تدخل على خالد بن الوليد ! أ ابراهيم انت عايز ايه؟ pic.twitter.com/klrwSpWOsF — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 29, 2022

وكان إبراهيم عيسى قد قال إن خالد بن الوليد امتلك القدرة على القيادة العسكرية، وصرح بأنه لم ينقل على لسانه حديث نبوي واحد مروي، ولا قاعدة فقهية، ولا فتوى دينية منذ اللحظة التي دخل فيها الإسلام ووفاته.

وأضاف عيسى "كان عسكريا فارسا، وقائدا كبيرا لجيش أو جنديا كبيرا في جيش، لم نعرفه عليما ولا فقيها ولا محدثا".

وأشار إلى أن النبي محمد سمى خالدا بن الوليد بسيف الله المسلول لأنه انسحب بالجيش في غزوة تبوك، مضيفا أن أهل المدينة اتهموه بالجبن وأسماهم بالفرارين، لكن النبي أنصفه وقال سيف الله المسلول لرد الاعتبار، والرفع من قيمة فكرة أن الانسحاب في لحظة هو الفوز والنصر وليس القتال من الاستشهاد وفناء الجيش.

المصدر: RT