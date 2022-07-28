السفارة الإماراتية في إسرائيل: لم نتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم

أكدت السفارة الإماراتية في إسرائيل، أن "الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل".

وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر" إنها "تلتزم بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة إسرائيل، وتؤكد أن الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل".

وشددت على أن السفارة "هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة".

سفارة #دولة_الامارات تلتزم بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة #إسرائيل، وتؤكد أن #الامارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل.. علماً بأن السفارة هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) July 27, 2022

وكانت تقارير صحفية زعمت أن الإمارات تعتزم إقامة ملعب في مدينة كفر قاسم الفلسطينية الواقعة داخل حدود عام 1948.

المصدر: RT