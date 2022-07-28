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السفارة الإماراتية في إسرائيل: لم نتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم

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السفارة الإماراتية في إسرائيل: لم نتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم
AFP
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أكدت السفارة الإماراتية في إسرائيل، أن "الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل".

وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر" إنها "تلتزم بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة إسرائيل، وتؤكد أن الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل".

وشددت على أن السفارة "هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة".

وكانت تقارير صحفية زعمت أن الإمارات تعتزم إقامة ملعب في مدينة كفر قاسم الفلسطينية الواقعة داخل حدود عام 1948.

المصدر: RT

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