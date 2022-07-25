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نصرالله: كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن موارد الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط

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نصرالله: كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن موارد الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط
Globallookpress
أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله
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أعلن أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن موارد الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط.

وقال نصر الله في تصريح لقناة "الميادين" إن "الدولة اللبنانية قدمت تنازلا كبيرا من خلال ما طلبته من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين عندما تحدثت عن الخط الـ23".

وأضاف: "لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة، وكل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط".

ولفت إلى أن "العدو الإسرائيلي فشل في إسقاط مسيّرة ثالثة لم يأت على ذكرها لأنها سقطت في البحر".

المصدر: "الميادين"

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