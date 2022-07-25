 
مباشر

"حزب الله" يدين الهجوم في مدينة السقيلبية السورية

أخبار العالم العربي

AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thl7

أدان حزب الله بشدة الهجوم الذي استهدف حشدا من المشاركين باحتفال ديني خلال افتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية بريف حماة وسط سوريا.

إقرأ المزيد
لحظة استهداف كنيسة آيا صوفيا في مدينة السقيلبية في سوريا بصواريخ أطلقها الإرهابيون (فيديو)
لحظة استهداف كنيسة آيا صوفيا في مدينة السقيلبية في سوريا بصواريخ أطلقها الإرهابيون (فيديو)

وقال الحزب في بيان إن "الهجوم الإرهابي على كنيسة السقيلبية هو تأكيد إضافي على ‏مواصلة الجماعات الإرهابية إجرامها بحق المدنيين وسعيها الدائم لزعزعة ‏الاستقرار والأمن في سوريا".

وذكرت "العلاقات الإعلامية في حزب الله" إن الحزب تقدم "من القيادة ومن الشعب السوري الشقيق وذوي الشهداء بأحر ‏التعازي والمواساة"، وأعرب عن "رفضه ‏التام لاستهداف دور العبادة، والتي يحرص حزب الله على سلامتها وحفظها".

 

المصدر: موقع "المنار"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا