لعمامرة من دمشق: نعم.. لسوريا مقعد دائم في الجامعة العربية ولا مصلحة لأحد بفراغ مقعدها

أوضح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أعن "القمة العربية ستعقد في الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر"، وأن " الشعب الجزائري مع سوريا قلبا وقالبا".

وتابع لعمامرة في مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيره السوري فيصل المقداد: "إذا كان السؤال هل لسوريا مقعد دائم في الجامعة العربية فالجواب نعم، وإذا كان السؤال هل في مصلحة أحد فراغ مقعد سوريا في الجامعة العربية فالجواب لا".

من جهته أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن "الهم الأساسي للرئيس بشار الأسد ولسوريا هو المصلحة العليا للوطن العربي"، لافتا إلى أن دمشق" لا تتعامل برد فعل مع الجامعة العربية"، مضيفا أن "الوزير لعمامرة في دمشق للتشاور والتنسيق معنا حول طريقة مواجهة التحديات المشتركة، ونحن لسنا بحاجة لواسطات من أجل إعادة العلاقات مع أي دولة عربية أخرى".

المصدر: "الوطن" السورية



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