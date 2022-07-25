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وسائل إعلام لبنانية: خطف رجل أعمال سعودي في بعلبك والجيش يتحرك (صور)

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام لبنانية: خطف رجل أعمال سعودي في بعلبك والجيش يتحرك (صور)
AP Bilal Hussein
عناصر من الجيش اللبناني
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الجيش اللبناني نفذ، اليوم الاثنين، عملية مداهمة في مدينة بعلبك، على خلفية اختطاف رجل أعمال سعودي.

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وأوضحت قناة "الجديد" أن "قوة من الجيش اللبناني داهمت صباح اليوم الاثنين حي الشراونة في مدينة بعلبك، على خلفية خطف رجل الأعمال السعودي "ح ش" الذي تم استدراجه أمس إلى بعلبك بهدف شراء قطعة أرض". 

وبحسب "قناة الجديد"، صادرت القوة المداهمة كمية من الأسلحة والذخائر من مخبأ الخاطفين.

وسائل إعلام لبنانية: خطف رجل أعمال سعودي في بعلبك والجيش يتحرك (صور)
aljadeed
وسائل إعلام لبنانية: خطف رجل أعمال سعودي في بعلبك والجيش يتحرك (صور)
aljadeed

وسائل إعلام لبنانية: خطف رجل أعمال سعودي في بعلبك والجيش يتحرك (صور)
aljadeed

المصدر: "الجديد"

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