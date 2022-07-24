وزير الخارجية الجزائري يصل دمشق حاملا رسالة للأسد من الرئيس تبون (صورة)

حل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم الأحد بالعاصمة السورية دمشق في زيارة عمل تدوم يومين حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وقالت الخارجية في البيان: "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بالعاصمة السورية دمشق في زيارة عمل تدوم يومين".

وأضافت أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد كان في استقبال رمطان لعمامرة بمطار دمشق الدولي.

وذكرت أن زيارة لعمامرة إلى دمشق يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري إلى الجزائر مؤخرا للمشاركة في احتفالات الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية والتي حظي خلالها باستقبال من قبل الرئيس تبون، فضلا عن جلسة عمل جمعته مع رمطان لعمامرة.

وأشارت الدبلوماسية الجزائرية إلى أنه من المنتظر أن يتم استقبال لعمامرة من قبل السلطات العليا السورية كما سيجري مباحثات مع نظيره فيصل المقداد.

/ aps.dz

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية