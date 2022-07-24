اعترافات "إرهابي" شارك بقتل 120 متطوعا من طلاب قاعدة سبايكر في العراق عام 2014 (فيديو)

نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، اعترافات أحد عناصر تنظيم "داعش" المشاركين في مجزرة "سبايكر" عام 2014 بمحافظة صلاح الدين بشمال العراق.

وبحسب اعترافاته، فإنه قتل 120 جنديا عراقيا خلال المجزرة التي راح ضحيتها 1700 عسكريا من طلاب القاعدة، وفقا لأرقام حكومية.

وكان عمر منفذ الجريمة 22 عاما عندما نفذ عملية القتل بحق 120 جنديا كانوا في طريقهم للالتحاق في قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين.

المصدر: RT