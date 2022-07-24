اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد اقتحام البلدة القديمة في نابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد اقتحام الجيش البلدة في نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسماع دوي انفجارات ضخمة في نابلس، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات كبيرة تقتحم المدينة من عدة جهات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية نشرت فرق قنص في عدة مناطق في نابلس، فيما أشارت إلى اندلاع اشتباكات جديدة في مناطق أخرى.

وأشارت إلى أن "الهدف من عملية الاقتحام هو إبراهيم النابلسي الذي نجا من محاولة اغتيال نفذتها القوات الإسرائيلية في 8 فبراير في نابلس".

ودعات مساجد مدينة نابلس الأهالي للخروج والتصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة.

يتبع..