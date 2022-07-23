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اليمن.. خروج جميع الأنفاق في العاصمة صنعاء عن الخدمة (صور + فيديو)

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اليمن.. خروج جميع الأنفاق في العاصمة صنعاء عن الخدمة (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
اليمن.. خروج جميع الأنفاق في العاصمة صنعاء عن الخدمة
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أطلقت وزارة الداخلية في العاصمة اليمنية صنعاء في وقت متأخر من يوم السبت تحذيرا لجميع سائقي المركبات داخل العاصمة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها منذ عصر اليوم.

وأكد مرور الأمانة في بيان خروج جميع أنفاق الأمانة عن الخدمة أمام الحركة المرورية نتيجة امتلائها بمياه الأمطار.

وحذر المواطنين والسائقين من الدخول والسير عبر الأنفاق، ودعت لأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية واتباع المسارات البديلة.

ووجه مرور الأمانة تحذيرا خاصا لجميع سالكي الطريق في مناطق بيت بوس ودار سلم بمديرية السبعين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الوقائية للمركبات نتيجة سيول الأمطار الغزيرة.

كما أكد الانقطاع شبه الكلي للحركة المرورية في مناطق "شميلة - التحرير - جولة آية وما حولها في منطقة الحصبة - وجولة الثقافة بمديرية السبعين"، وذلك بسبب السيول.

هذا، وقال مراسل RT في اليمن إن هطول الأمطار بغزارة والسيول المتدفقة بقوة كبيرة منذ خمس ساعات تسبب بمقتل طفلة.

وأكد أن مبنى سكنيا انهار على رؤوس ساكنيه في منطقة مذبح، الأمر الذي أسفر عن وفاة طفلة كحصيلة أولية.

المصدر: RT + موقع "26sep.net"

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