اليمن.. خروج جميع الأنفاق في العاصمة صنعاء عن الخدمة (صور + فيديو)

أطلقت وزارة الداخلية في العاصمة اليمنية صنعاء في وقت متأخر من يوم السبت تحذيرا لجميع سائقي المركبات داخل العاصمة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها منذ عصر اليوم.

وأكد مرور الأمانة في بيان خروج جميع أنفاق الأمانة عن الخدمة أمام الحركة المرورية نتيجة امتلائها بمياه الأمطار.

وحذر المواطنين والسائقين من الدخول والسير عبر الأنفاق، ودعت لأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية واتباع المسارات البديلة.

ووجه مرور الأمانة تحذيرا خاصا لجميع سالكي الطريق في مناطق بيت بوس ودار سلم بمديرية السبعين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الوقائية للمركبات نتيجة سيول الأمطار الغزيرة.

كما أكد الانقطاع شبه الكلي للحركة المرورية في مناطق "شميلة - التحرير - جولة آية وما حولها في منطقة الحصبة - وجولة الثقافة بمديرية السبعين"، وذلك بسبب السيول.

سكان لـ "الـيـمـن نـت ": خروج جميع أنفاق أمانة العاصمة #صنعاء عن الخدمة أمام الحركة المرورية نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أكثر من ثلاث ساعات.#أمطارpic.twitter.com/AZg8Wp6Avb — theyemen.net - اليمن نت (@ElYemenNews) July 23, 2022

#الان

#صنعاء#نزول #الغيث المستمر خير وبركة تشهدها العاصمه اليمنية صنعاء لم يسبق لها مثيل من قبل لله الحمد والشكر الكثير الذي سقى البلاد pic.twitter.com/8tPO5XVgg8 — نجران (@mardsana) July 23, 2022

نكتُب .. عن وجعاً آلم قلوبنا، نص طويل فيه جميع مفردات الحزن الموجودة بقواميس اللغات، نص غامقٌ جداً كفيل بإبكاء جميع من يقرأ .. فيه ضوضاء من المشاعر و الخذلان ..



ثم نمزّق الأوراق و نكتفي بـ "أنا مُتعب.#أمطار_صنعاء_الشكر_للهpic.twitter.com/harNJyDMg6 — الشيخ محمد منصور القليصي (@Mohamed_Alqlisi) July 23, 2022

#صنعاء وكالة الصحافة اليمنية أكدت إدارة مرور العاصمة صنعاء ان جميع أنفاق الأمانة خرجت عن الخدمة أمام الحركة المرورية نتيجة امتلائها بمياه الأمطار . وحذرت الادارة في بيان المواطنين والسائقين من الدخول pic.twitter.com/aKGNYRHjmG — احمد حجر Ahmed Hajar (@ahmed_hajar1234) July 23, 2022

العاصمة صنعاء ومحيطها تشهد أمطاراً غزيرة ومتواصلة، لم تتوقف حتى اللحظة، وإتساع رقعة الأمطار لتشمل عدة محافظات#النبأ_تيلجرامhttps://t.co/4CGWMF10SHpic.twitter.com/TxEUjVIhLL — Eng_Mohammed Al_Kohlani (@Eng_Al_Kohlani) July 23, 2022

العاصمة صنعاء ومحيطها تشهد أمطاراً غزيرة ومتواصلة، لم تتوقف حتى اللحظة، وإتساع رقعة الأمطار لتشمل عدة محافظات#النبأ_تيلجرامhttps://t.co/4CGWMEJpu7pic.twitter.com/0y2vmVwCTX — Eng_Mohammed Al_Kohlani (@Eng_Al_Kohlani) July 23, 2022

هذا، وقال مراسل RT في اليمن إن هطول الأمطار بغزارة والسيول المتدفقة بقوة كبيرة منذ خمس ساعات تسبب بمقتل طفلة.

وأكد أن مبنى سكنيا انهار على رؤوس ساكنيه في منطقة مذبح، الأمر الذي أسفر عن وفاة طفلة كحصيلة أولية.

المصدر: RT + موقع "26sep.net"