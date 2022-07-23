فؤاد حسين: وزيرا خارجيتي السعودية وإيران سيجتمعان قريبا في بغداد

أفاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بأن الاجتماع المقبل بين المملكة العربية السعودية وإيران في العاصمة العراقية بغداد سيكون علنيا.

وقال فؤاد حسين في تصريح لشبكة "رووداو" إن "خمسة اجتماعات عقدت بين السعودية وإيران على المستوى الأمني"، مبينا أن "ولي العهد السعودي طلب منا استضافة لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في بغداد".

وأضاف حسين: "منشغلون حاليا وسنحدد موعدا للقاء علني بين وزير خارجية البلدين في بغداد في بغداد"، مشيرا إلى أن "الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية، وأن وزيري خارجية السعودية وايران سيجتمعان في بغداد".

يشار إلى أنه وبعد ست سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، استأنفت طهران والرياض الحوار بينهما في بغداد في شهر أبريل الماضي.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وبدأت جلسات الحوار بين البلدين في أبريل 2021 بتسهيل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تربطه علاقات جديدة بالجانبين.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد رحب في مارس، بتصريحات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر رغبة الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

المصدر: رووداو