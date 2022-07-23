اليمن.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار المبكر في صنعاء القديمة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول

قال مراسل RT إن مصلحة الدفاع المدني أطلقت صافرات الإنذار المبكر في سائلة صنعاء القديمة وحذرت سائقي المركبات من دخول السائلة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول.

من أمطار العاصمة #صنعاء يومنا هذا السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ اللهم سقيا خير وبركة ☂ ☔

تصوير 📸 اشرف الكينعي

المصدر طقس وأمطار اليمن 🇾🇪@aborashed16@rashidalmethenpic.twitter.com/Py9ftAjdcg — سيد الناس ( أمطار اليمن 🇾🇪 )🌧 ☔ (@yemen_weather1) July 23, 2022

اللهم سقيا رحمة تغيث القلوب

اللهم نسألك الستر والعافية والعفو



صنعاء الان pic.twitter.com/szcETC8ayz — احمد فوزي #اليمن Ahmed fawzi (@AFYemeni) July 23, 2022

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، يوم السبت، من فيضانات جديدة ستضرب مناطق في اليمن خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تحسين الغطاء النباتي ستؤدي إلى تكاثر الجراد الصحراوي.

وجاء التحذير بعد تضرر أكثر من مئة ألف نازح جراء السيول التي اجتاحت أكثر من 197 مخيما في محافظة مأرب.

وذكرت المنظمة أن "الأمطار الغزيرة المتوقعة في معظم أنحاء اليمن حتى نهاية الشهر الجاري ستؤدي إلى تحسين الغطاء النباتي ومن المحتمل أن تشجع التكاثر الداخلي للجراد الصحراوي، وأنه من المتوقع أيضا أن تتعرض الأجزاء الجافة في محافظة حضرموت لأمطار غزيرة خلال فترة التوقعات ومن المتوقع حدوث فيضانات واسعة النطاق".

وأشارت إلى أن التنبؤات الجوية توضح هطول أمطار غزيرة وبكميات تراكمية تبلغ حوالي 40 ملم على شمال محافظتي إب وسط البلاد ومحافظة حضرموت شرقها مدفوعة بالتدفق المستمر للرطوبة من بحر العرب، ومن المتوقع وفقا لما جاء في النشرة أن تتلقى الدولة بأكملها أكثر من 300 ملم بشكل تراكمي.

وأوضحت المنظمة أن السيول سوف تؤثر على 1100 شخص في وادي حرض بمحافظة حجة، و4300 في وادي مور، و4600 في وادي سردود وكلها في محافظة الحديدة، كما ستؤثر على 20 ألفا في وادي الأمانة بمحافظة الجوف و4400 في وادي ذنه بمحافظة صنعاء، و4000 في وادي سهام الممتد من أطراف محافظة صنعاء، مرورا بالحديدة، ومحافظة، ريمة، و1400 في وادي زبيد و2000 في وادي تبن ووادي بنا في محافظتي لحج والضالع و600 في وادي حجر بحضرموت.

المصدر: RT + وكالات