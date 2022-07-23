أول وفاة بكورونا في الجزائر منذ نهاية مارس

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر الجمعة تسجيل حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة جراء مضاعفات فيروس كورونا، ليرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 6 آلاف و876 منذ انتشار الوباء.

والوفاة هي الأولى التي يتم رصدها في الجزائر منذ 21 مارس الماضي.

وأحصت الوزارة 46 إصابة جديدة بانخفاض 17 حالة عن حصيلة الخميس، ليصبح الإجمالي 266 ألفا و700.

وأفادت الصحة الجزائرية بأن 37 حالة تماثلت للشفاء، فيما يتواجد 3 مصابين بالفيروس في العناية المركزة.

اليوم، الجمعة 22 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

📌 المؤشرات العامة هي كما يلي:

🔴 46 حالة جديدة

🔴 37 حالة تماثلت للشفاء

🔴 3 مريض متواجدون في العناية المركزة

🔴 1 وفاة — Ministère de la Santé Algérie وزارة الصحة الجزائر (@Sante_Gouv_dz) July 22, 2022

المصدر: RT