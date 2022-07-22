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الأردن: إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والخيرة في شمال المملكة

أخبار العالم العربي

الأردن: إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والخيرة في شمال المملكة
(بترا)
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أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة، وذلك في "إحدى الواجهات" دون أن تسميها، ولكن غالبا ما تكون سوريا هي منطلق تلك العمليات.

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن "المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري أحبطت فجر اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة".

وأضاف المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى ضبط المتسلل وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة".

 

المصدر: وكالة "بترا"

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