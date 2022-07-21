السلطة الفلسطينية ترفض مشروع تخصيص مطار "رامون" الإسرائيلي لسفر الفلسطينيين

أفادت شبكة القدس الفلسطينية بأن السلطة الفلسطينية رفضت مشروع تخصيص مطار "رامون" الإسرائيلي لسفر الفلسطينيين، بسبب اعتبارات سياسية.

وقالت إن من بين هذه الاعتبارات الحفاظ على العلاقات مع الأردن وعدم إضعافه.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن استعدادات إسرائيلية تجريها سلطة المطارات لتشغيل أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون القريب من مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، والتي ستنطلق من هناك إلى إسطنبول في تركيا.

وذكر التقرير أنه في حال انطلقت هذه الرحلات بشكل فعلي، فإن الخطوة ستعتبر تاريخية، حيث ستمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج عن طريق إسرائيل وليس عن طريق الأردن، كما هو متبع حاليا، مشيرا إلى أن شركة الطيران التي تتجهز لتسيير الرحلات المباشرة للفلسطينيين من مطار رامون هي شركة "بيغاسوس" التركية، التي تسير حاليا رحلات مباشرة إلى تركيا من مطار بن غوريون.

وأفاد التقرير أن عملية نقل الفلسطينيين الى مطار رامون ستنفذ في إطار عملية منظمة ومراقبة، حيث سيتاح لهم السفر من إسرائيل لقضاء العطلة في تركيا. هذه المبادرة هي جزء من سلسلة تسهيلات للفلسطينيين يتم دراستها هذه الأيام، والتي تأتي بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: "القدس" + i24news