إعلامية لبنانية تثير جدلا واسعا بدعوتها اللاجئين السوريين للرحيل (فيديو)

أثارت إعلامية لبنانية جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مطالبتها اللاجئين السوريين بمغادرة بلادها.

ودعت الإعلامية داليا أحمد عبر برنامجها على قناة "الجديد" إلى رحيل اللاجئين السوريين، لأن بلدها أصبح "مفلسا" وشعبه يطلب الهجرة إلى الخارج.

وقالت في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "لبنان قام بواجبه بشأن حقوق الإنسان.. ما تيجوا تنظروا على بلد أفلس وشعبه عم بيهاجر، ما تنظروا على بلد حضن الشعب السوري 12 سنة".

ولم تكتف بذلك، بل أكدت أن الشعب اللبناني هو "منبع الإنسانية" وأن اللبنانيين استضافوا اللاجئين السوريين حينما كانوا قادرين على ذلك التحمل، مشيرة إلى أنه "للأسف ما بقى شيء نتقاسموا معكن غير الهجرة.. مش لايقة الشعب اللبناني يهاجر وتبقوا لحالكن هون".

داليا أحمد مذيعة قناة الجديد قررت أنها تشارك بالخطاب العنصري ضد السوريين بأسلوب مبتذل واستعراضي تافه

يذكر أنو من فترة ما بعيدة كانت متدايقة كتير لأنو كان جمهور حزب الله وحركة أمل عاملين عليها حملات عنصرية بسبب أصولها السودانية وبسبب لون بشرتها pic.twitter.com/CtMBqdhHOu — Safi Khamis (@safi_khamis) July 18, 2022

وأثارت تصريحاتها واسعة من الجدل وسط تعليقات رأت ما قالته مشاركة في "الخطاب العنصري" ضد اللاجئين وتحريض على العنصرية والتمييز ضد هؤلاء اللاجئين السوريين"، وذلك بالتزامن مع تعبير آخرين عن قلقهم من "تأجيج أزمة قابلة للاشتعال بالفعل".

وأعرب بعض المغردين على "تويتر" عن اندهاشهم من تصريحاتها، بدعوى أنها كانت ضحية سابقة لحملة عنصرية بسبب لون بشرتها "السمراء"، على اعتبار أن داليا أحمد، من أصول سودانية ومصرية، ووصلت إلى بيروت وهي رضيعة.

المصدر: "سبوتنيك" + وسائل إعلام لبنانية