لأسباب خارجة عن إرادتها.. سكة حديد مصر تكشف سبب تأخير قطارات القاهرة الإسكندرية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تأخير القطارات على خط القاهرة الإسكندرية بمتوسط 3 ساعات لكل قطار لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة.

وذكرت الهيئة أن السبب يعود لسرقة أجهزة ومهمات وكابلات خاصة بنظم الإشارات.

وقالت إن هذا الأمر أدى إلى تعطيل السيمافورات الأوتوماتيكية وعدد من المزلقانات.

وأكدت أنه تم تشغيل الحركة يدويا لحين إصلاح العطل مما سينجر عنه زيادة في تأخير القطارات التي ستخفض سرعتها حرصا على سلامة الركاب.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل جاهدة بالتعاون مع شركة "تالس" لإصلاح العطل مع أخذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة مسير القطارات لحين الانتهاء من أشغال الصيانة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري