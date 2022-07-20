مركز المصالحة الروسي في سوريا: 6 عمليات قصف من قبل المسلحين في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 6 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري يفغيني غيراسيموف، يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 6 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

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وأوضح أنه تم تسجيل 5 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في اللاذقية.

وأضاف أن عمليات القصف أسفرت عن إصابة اثنين من العسكريين السوريين بجروح.

المصدر: RT+نوفوستي