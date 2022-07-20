محكمة ليبية تلغي قرار إقالة مسؤول أمني "محسوب على فتحي باشاغا"

ألغت محكمة استئناف طرابلس قرار إقالة آمر "كتيبة النواصي" مصطفى قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، والمحسوب على رئيس الحكومة فتحي باشاغا، حسب وسائل إعلام ليبية.

وذكر موقع "الساعة 24" أن قرار المحكمة تزامن مع زيارة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء إلى مصراتة، حيث استقبله الأهالي والقيادات الاجتماعية في المدينة.

وذكرت "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة إستئناف طرابلس أصدرت اليوم الإربعاء، حكمها في الطعن الإداري رقم 2022/218م المرفوع من مصطفى إبراهيم الصيد قدور طعنا في القرار رقم 2022/588م الصادر عن رئيس جهاز المخابرات الليبية بشأن سحب القرار رقم 2021/233م القاضي بتعيين نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية.

وقضى حكم الدائرة الأولى في الشق المستعجل بوقف تنفيد القرار المطعون فيه.

وفي مايو الماضي، أصدر رئيس المخابرات العامة التابع للمجلس الرئاسي حسين العايب، قرارا يقضي بإقالة قدور من منصبه في أعقاب محاولة باشاغا الدخول إلى العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن اشتباكات دامية.

وحينها، اعترض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على قرار الإقالة، وعقد لقاء مع قدور بوصفه نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية، وأكد أنّ هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، وأنّ نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا للوائح والقوانين المعمول بها.

المصدر: "الساعة 24" + "بوابة إفريقيا الإخبارية"