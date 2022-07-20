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رغد صدام حسين عن القصف التركي: لا توجد في بلدنا دولة

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رغد صدام حسين عن القصف التركي: لا توجد في بلدنا دولة
RT @RghadSaddam
رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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أعربت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن أسفها للقصف التركي لشمال العراق.

وكتبت في تغريدة على حاسبها في "تويتر": "أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات الخارجية والداخلية".

وأضافت: "لا توجد في بلدنا دولة تقف بوجه الإرهاب الحقيقي ومن يحاول المساس بأمن واستقرار العراق".

وختمت بالقول "ويبقى شليف الصوف نائما".

وأفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحا.

من جهتها أصدرت الخارجية التركية مساء الأربعاء بيانا حول الهجوم، وأشارت إلى أن من نفّذ الهجوم في دهوك هو منظمة إرهابية للإضرار بصورة تركيا.

ودعت الخارجية في بيانها بغداد إلى التعاون في إجراء تحقيق حول الهجوم.

المصدر: RT

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