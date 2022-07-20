رغد صدام حسين عن القصف التركي: لا توجد في بلدنا دولة

أعربت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن أسفها للقصف التركي لشمال العراق.

وكتبت في تغريدة على حاسبها في "تويتر": "أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات الخارجية والداخلية".

وأضافت: "لا توجد في بلدنا دولة تقف بوجه الإرهاب الحقيقي ومن يحاول المساس بأمن واستقرار العراق".

وختمت بالقول "ويبقى شليف الصوف نائما".

اصبح العراق ساحةلتصفية الحسابات الخارجية والداخلية ،، لاتوجد في بلدنا دولة تقف بوجه الارهاب الحقيقي و من يحاول المساس بامن واستقرار العراق..

ويبقى شليف الصوف نائماً .. — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 20, 2022

وأفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحا.

من جهتها أصدرت الخارجية التركية مساء الأربعاء بيانا حول الهجوم، وأشارت إلى أن من نفّذ الهجوم في دهوك هو منظمة إرهابية للإضرار بصورة تركيا.

ودعت الخارجية في بيانها بغداد إلى التعاون في إجراء تحقيق حول الهجوم.

المصدر: RT