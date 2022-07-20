 
مباشر

شاهد.. القصف التركي لقضاء زاخو في كردستان العراق (فيديو)

أخبار العالم العربي

شاهد.. القصف التركي لقضاء زاخو في كردستان العراق (فيديو)
Gettyimages.ru
شاهد لحظة القصف المدفعي التركي على منطقة سياحية في إقليم كردستان العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgk3

قصفت المدفعية التركية يوم الأربعاء، إحدى القرى في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مما أدى لمقتل 8 أشخاص، وإصابة آخرين.

وسقطت القذائف على مصيف برخ السياحي في زاخو، وتقع قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك.

وذكر مراسل RT في العراق أن طائرة تركية استهدفت موقعا سياحيا في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف منطقة زاخو.

وارتفع عدد ضحايا القصف إلى 8 قتلى و23 جريح بحسب خلية الإعلام الأمني.

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية فؤاد حسين ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتيره الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)