شاهد.. القصف التركي لقضاء زاخو في كردستان العراق (فيديو)
قصفت المدفعية التركية يوم الأربعاء، إحدى القرى في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مما أدى لمقتل 8 أشخاص، وإصابة آخرين.
وسقطت القذائف على مصيف برخ السياحي في زاخو، وتقع قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك.
وذكر مراسل RT في العراق أن طائرة تركية استهدفت موقعا سياحيا في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف منطقة زاخو.
وارتفع عدد ضحايا القصف إلى 8 قتلى و23 جريح بحسب خلية الإعلام الأمني.
ديمەنی توپباران— Rojgar Rwandzi (@rojgar_rwandzi) July 20, 2022
کارەساتــــــــە😔#Iraq#kurdistan#duhok#Zakhopic.twitter.com/v3q3dCwwbg
At least 20 Iraqi tourists killed and wounded in Turkish military bombardment near Barkha resort of Zakho district in the Kurdistan Region.— Bashdar Faraj (@bashdarfaraj) July 20, 2022
سوپای تورکیا دەست لە هیچ هاوڵاتییەکی کورد ناپارێزێت.
در بمباران ارتش ترکیە در اقلیم کردستان تا الان ٢٠ گردشگر کشتەشدند#ZAKHOpic.twitter.com/oCF20nk2tS
Turkey continuously bombard Kurdistan Region. Today they hit a tourist resort in the Zaxo district full of Iraqi families visiting. Five have been killed and at least 15 are injured. “I think my husband is dead” shouts a woman in Arabic. pic.twitter.com/R9LHoarbvu— Lawên | لاوێن (@Lawwwen) July 20, 2022
ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية فؤاد حسين ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتيره الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى.
المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي