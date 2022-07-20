8 قتلى و23 جريحا بقصف مدفعي على منطقة سياحية في إقليم كردستان العراق (فيديو)

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحا.

‎وقالت الخلية في بيان إنه "في تمام الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي من هذا اليوم 20 يوليو، تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطن آخر جميعهم من السياح المدنيين تم إخلائهم إلى قضاء زاخو".

وأفادت بأن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق الفوري بالحادث و إيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير سيادته الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى".

هذا وذكر مراسل RT في العراق، بأن طائرة تركية استهدفت موقعا سياحيا في إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى وجود قصف مدفعي تركي استهدف منطقة زاخو في إقليم كردستان العراق، تسبب بجرح عدد من السياح، وهناك معلومات عن سقوط قتلى.

المصدر: RT