باحث عسكري مصري يكشف سر تفوق روسيا على أوكرانيا والناتو في المعارك الجوية

كشف الباحث المصري في شؤون الطيران العسكري مينا عادل، سر تفوق الجيش الروسي في العملية العسكرية في أوكرانيا على أسلحة أوكرانيا والناتو وسبب سيطرته الجوية الكاملة على سماء أوكرانيا.

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وأوضح الباحث العسكري المصري في تصريحات لـRT، أن "الجيش الروسي يعتمد في العملية العسكرية على الجمع بين 3 طائرات من شأنها تطبيق أساسيات الحرب الجوية الحديثة وهي A50 إنذار مبكر، وطائرة Il 20 m تصنت علي اتصالات والرادرات، وطائرة Il 22 pp تشويش إلكتروني".

وتتيح هذه الطائرات إدراكا كاملا لميدان المعركة ومن ثم اتخاذ أنسب القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة مع قدرات تهيئة مسرح العمليات بواسطة التشويش الإلكتروني وفتح مجال للقاذفات التكتيكية للهجوم أو الدعم الإلكتروني للقوات الأرضية.

وتثير هذه الطائرات دائما قلق المخططين العسكريين للناتو ولذلك تظهر دائما طائرات تقوم بمحاكاة وتمثيل لأدوارها في التدريبات العسكرية الأساسية مثل Atlantic Trident و polaris و ACE challenge.

وتتمتع هذه الطائرات الهامة بحماية من المقاتلات مثل سوخوي 30/35، وقد تحلق تحت تغطية أنظمة الدفاع الجوي الصديقة.

المصدر: RT